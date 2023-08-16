UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Maribor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullanan deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçın hikayesi daha farklı olacak." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 3. turun ilk maçında Maribor'u sahasında 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, play-off'a yükselmek için rövanş maçında rakibine konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Aynı ciddiyetle maça çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Rakibi tanıyoruz, analizlerimizi yaptık, burada iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize geri dönmek istiyoruz.

"FUTBOL SAHADA OYNANIR, SAHADA BİTER"

Futbolda yüzdeler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanır, sahada biter. Sizin göstereceğini performans sonucu belirler. Biz yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Rakibinizi ciddiye almazsanız, futbol size cezayı keser. Oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum.

"BU MAÇIN HİKAYESİ DAHA FARKLI OLACAK"

İlk maçta Maribor ilk 20-25 dakika oyuna biraz hakimdi. Daha sonra hamlelerle oyunun dengesini kurduk ve kendi lehimize çevirdik. Sonra da goller geldi. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığı yaptık. Akşam da analizlerimizi tamamlayıp, yarın en iyi şekilde maça çıkmayı düşünüyoruz.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Başkanımız ve yönetim yürütüyor bu konuyu. Şu anda bir şey söylemem doğru değil.

MIHA ZAJC: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"EVİME DÖNMEK ÇOK GÜZEL"

Evime dönmek çok güzel bir duygu. Maribor'un büyük bir takım olduğunu biliyorum. Yarın zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz.

"İSMAİL KARTAL'IN DÖNMEMDE BÜYÜK PAYI VAR"

Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım bu sezon birlikte başarılar elde ederiz.

"OLIMPIJA, G.SARAY KARŞISINDA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

Hem ailem, hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray-Olimpija maçını izledim. Olimpija'nın iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef bir sonraki tura adını yazdıramadılar ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler.