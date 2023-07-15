Fenerbahçe Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile anlaştı

Fenerbahçe Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile anlaştı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Livakovic transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin transferi kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023- 14:47