FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. 17 yabancı oyuncusu bulunan F.Bahçe, gerek maaş bütçesi gerekse yabancı sınırından dolayı bu sayıyı azaltarak aynı zamanda yeni gelecek transferlere kaynak da oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, 5 futbolcu konusunda nihai kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 5 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 10:39