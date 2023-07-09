Fenerbahçe Rusya'da düzenlenen Pari Premier Cup'ta Zenit ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltılarda 4-3 kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak yüzde 100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz.

Zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de oyuncuların bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin peşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler.

Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Verdiğim rapor doğrultusunda yönetim transferler için uğraşıyor. Yakın zamanda transferlerin açıklanacağını düşünüyorum.