TRANSFER HABERİ: İspanyollardan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Herkes Arda Güler derken...

Transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde herkes Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağını konuşurken sürpriz bir haber geldi. Kanarya'nın bir başka yıldızı için İspanyol ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 18:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023- 18:57