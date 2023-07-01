Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
TRANSFER HABERİ: İspanyollardan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Herkes Arda Güler derken...
Transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde herkes Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağını konuşurken sürpriz bir haber geldi. Kanarya'nın bir başka yıldızı için İspanyol ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alıyor.
Arda Güler'e İspanyol devi Barcelona'nın yakın ilgisi bulunuyor.