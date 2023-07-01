Fenerbahçe'de transfer taarruzu haftaya başlıyor...
FENERBAHÇE TRANSFER: İsmail Kartal planlı geldi! İşte transfer listesi...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ekibiyle birlikte çalışmalara hızlı bir giriş yaptı. Kartal, takımın geçen seneki verilerini incelerken transfer konusunda da listesini yönetime sunacak. Yönetim ise bu süreçte fırsat transferleri olarak Kent ve Edin Dzeko'yu kadroya dahil etmişti. İşte adı Fenerbahçe ile anılan o isimler... FB SPOR HABERLERİ
Kurban Bayramı nedeniyle görüşmelere ara veren sarılacivertli yönetim, taraftarları heyecanlandıracak girişimlere önümüzdeki hafta yeniden startı verecek.
İLK HEDEF WIJNALDUM
Pazartesi günü yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de yönetim, önce Fransa'ya Wijnaldum için çıkarma yapacak.