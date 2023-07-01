FENERBAHÇE TRANSFER: İsmail Kartal planlı geldi! İşte transfer listesi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ekibiyle birlikte çalışmalara hızlı bir giriş yaptı. Kartal, takımın geçen seneki verilerini incelerken transfer konusunda da listesini yönetime sunacak. Yönetim ise bu süreçte fırsat transferleri olarak Kent ve Edin Dzeko'yu kadroya dahil etmişti. İşte adı Fenerbahçe ile anılan o isimler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 11:59