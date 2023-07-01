F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci!
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da!
💲1 DOLAR NE KADAR?
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den David de Gea bombası! F.Bahçe'den David de Gea bombası! 21:03
Beşiktaş ilk idmanını yaptı! Beşiktaş ilk idmanını yaptı! 20:50
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 20:15
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 19:07
G.Saray'a transfer şoku! Dünya yıldızı elden kaçtı G.Saray'a transfer şoku! Dünya yıldızı elden kaçtı 18:49
F.Bahçeli yıldıza Valencia kancası! F.Bahçeli yıldıza Valencia kancası! 18:09
Daha Eski
Beşiktaş’ta bayramlaşma töreni! Beşiktaş’ta bayramlaşma töreni! 17:33
F.Bahçe'de bayramlaşma töreni! F.Bahçe'de bayramlaşma töreni! 17:31
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 17:18
Cimbom transferi resmen açıkladı! Cimbom transferi resmen açıkladı! 17:03
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta resmen başladı Burak Yılmaz Beşiktaş'ta resmen başladı 16:51
Fenerbahçe Zaha'ya teklif yaptı mı? Fenerbahçe Zaha'ya teklif yaptı mı? 16:38
SON DAKİKA