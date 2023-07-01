Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan İspanyol file bekçisi David de Gea'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi.

Sarı lacivertlilerin, bonservisi elinde olan İspanyol file bekçisi David de Gea'ye şartlarını sorduğu öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçeli idarecilerin, Altay Bayındır'ın ayrılığına da sıcak baktığı kaydedildi.

32 yaşındaki eldiven geçen sezonu İngiliz devi Manchester United'da geçirmişti. Başarılı kaleci, İngiliz devinde 58 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan De Gea kariyerinde Atletico Madrid'de de forma giymişti.