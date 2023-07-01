FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye Valencia kancası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İspanya La Liga ekibi Valencia, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye talip oldu. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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