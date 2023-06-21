Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Arda Güler, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı takımda tutmak isterken, genç oyuncu ve babasıyla görüştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için her geçen gün farklı iddialar ortaya atılırken, oyuncunun geleceği ise merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor. Bu doğrultuda başkan Ali Koç, genç oyuncu ve babasıyla yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Arda Güler, babasıyla görüşmeye geldi. Kulüp binasından ayrılırken Arda'nın neşesi yerindeydi." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe formasıyla geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yetenek, 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi.