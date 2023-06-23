Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya Ligi ekibi Internacional'in yolunu tuttu.
TRANSFER HABERİ: Enner Valencia'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'den ayrılma sebebim..."
Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçiren ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Enner Valencia, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sarı lacivertlilere veda eden tecrübeli forvet, ayrılık kararının sebebini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerle harika bir sezon geçiren Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.
TARİHE GEÇTİ!
Yükselen grafiğiyle dikkat çeken deneyimli oyuncu, Fenerbahçe tarihine geçti.