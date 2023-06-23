Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe durmak bilmiyor! Sıradaki yıldız...
Ryan Kent hamlesi ile transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko ile takviyeleri sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler bir dünya yıldızını daha kadrosuna eklemek istiyor. İşte Kanarya'nın yeni transfer harekatı... | Fenerbahçe haberleri
Sezonun bitmesiyle birlikte İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine katan Fenerbahçe ardından dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu transfer etti.
Takvim'de yer alan habere göre Sarı- Lacivertliler'in yeni hedefi ise Tottenham forması giyen Ivan Perisic.