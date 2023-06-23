TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe durmak bilmiyor! Sıradaki yıldız...

Ryan Kent hamlesi ile transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko ile takviyeleri sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler bir dünya yıldızını daha kadrosuna eklemek istiyor. İşte Kanarya'nın yeni transfer harekatı... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2023- 06:40