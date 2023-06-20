"HAYALLERİM VAR AMA..."

Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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