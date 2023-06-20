Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, kupayı kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırdı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör adayları arasındaydı! Volkan Demirel son noktayı koydu
Teknik direktör Jorge Jesus'la yol ayrımına giden Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, kongrede yaptığı açıklamayla camiayı iyi bilen ve Türk bir hocayla çalışacaklarını dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından akıllara gelen hocalardan bir tanesi de Volkan Demirel'di. 41 yaşındaki çalıştırıcı konuyla ilgili net konuştu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe'de başkan Ali Koç, kongrede konuşurken yeni teknik adamın kim olacağına dair ipuçları da verdi.
Konuşma sırasında Ali Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamanın çok büyük risk olduğuna karar verdik. Anlaşma olmadan isim veremeyeceğim.