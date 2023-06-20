Fenerbahçe'de teknik direktör belli oluyor! İbre o isme döndü

Fenerbahçe'de teknik direktör belli oluyor! İbre o isme döndü

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sona ermek üzere. Jorge Jesus'un ayrılması sonrası koltuğa yeni isim bakan sarı-lacivertli kurmaylar, birçok ismi listesinde barındırıyordu. Ancak ibre o isme döndü. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 06:40