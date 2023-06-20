2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 4. maçında Türkiye, Samsun'da Galler'i konuk etti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Müthiş gol kaydetmişti! Arda Güler'e Çizme kancası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki hasretini ise dindiremedi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları ise tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe'de en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Avrupa devlerinin radarında olan genç yetenek için son iddia ise İtalyan basınından geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
2 golün sayılmadığı ve 1 penaltının kaçtığı maçtan millilerimiz, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmasını bildi.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri ise Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.