Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusundaki belirsizlik sürmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Yönetim o isim için harekete geçti
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim hoca konusunda henüz somut bir adım atamazken, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler için son olarak italyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusundaki belirsizlik sürmeye devam ediyor.
Sarı-alcivertlilerde listede öne çıkan 4 isim var.
Bu isimler; Abdullah Avcı, Vincenzo Montella, Sergen Yalçın ve Mircea Lucescu.