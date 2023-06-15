FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalyanlardan flaş iddia! Yönetim o isim için harekete geçti

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim hoca konusunda henüz somut bir adım atamazken, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler için son olarak italyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 09:53