Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Aziz'den transfer kararı! Veda mı ediyor?
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Jesus'un gitmesinin ardından tecrübeli futbolcu Serdar Aziz'den flaş bir karar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz de teknik direktör Jorge Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi.
Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu.