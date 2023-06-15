Yeni sezonda iddialı bir takım kuracak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı! Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde bambaşka bir transfer politikası uygulama kararı almıştı. Transferde dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı şampiyon yapmış yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde bomba hamleler yapmaya hazırlanıyor.