Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupaya uzandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ayrılıyor mu? Resmen açıkladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın geleceği belli oluyor. Yıldız golcü ayrılık sorusunu yanıtladı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Bir yandan kupa zaferini kutlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan Jorge Jesus'un ayrılması ile çalışmalara başladı.
İlk transferini gerçekleştiren Kanarya, Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.