Fenerbahçe ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia takımdan ayrıldı. Yeni sözleşme tekliflerini kabul etmeyen Ekvadorlu yıldız ile Brezilya ekibi International ile anlaşmaya vardı. İşte International'den Enner Valencia paylaşımı... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek zafere uzanan sarı-lacivertlilerde yol ayrımı sürüyor.

Fenerbahçe ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia takımdan ayrıldı. Yeni sözleşme tekliflerini kabul etmeyen Ekvadorlu yıldız ile Brezilya ekibi International ile anlaşmaya vardı. Golcü isim yeni takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE INTERNATIONAL'DEN ENNER VALENCIA PAYLAŞIMI: