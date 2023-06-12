Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek zafere uzanan sarı-lacivertlilerde yol ayrımı sürüyor.
Fenerbahçe ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia takımdan ayrıldı. Yeni sözleşme tekliflerini kabul etmeyen Ekvadorlu yıldız ile Brezilya ekibi International ile anlaşmaya vardı. Golcü isim yeni takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE INTERNATIONAL'DEN ENNER VALENCIA PAYLAŞIMI:
Além do vermelho, o Beira-Rio recebe outras duas cores nesta noite. 🇪🇨— Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2023
E com 1️⃣3️⃣ letras, a nossa camisa 1️⃣3️⃣ recebe um novo nome.
Que comece uma grande história, Enner Valencia! ❤️ pic.twitter.com/QdYU0YdyDK
📸 Grande nome do futebol mundial, com seis gols em Copa do Mundo e terceiro maior goleador da temporada europeia, Enner Valencia é o novo atacante colorado.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2023
🔗 Saiba mais: https://t.co/GVxq8GRDLM pic.twitter.com/sEVNvcU5Tu