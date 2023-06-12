Bu yıl Süper Lig'de çekişmeli bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı! Yıldız ismi istiyorlar
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transferde gaza bastı. İki ezeli rakip bundan önce olduğu gibi yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Bu yıl Süper Lig'de çekişmeli bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi.
fotomac.com.tr editörü Arda Akdeniz'in Fransız basınından derlediği habere göre; iki ezeli rakibin Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Renato Sanches ile ilgilendiği belirtildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Nasser Al-Khelaifi, aralarında Sanches'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında konuşmak üzere birçok Türk kulübünün yönetimiyle bir araya geldi.