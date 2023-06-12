Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı! Yıldız ismi istiyorlar

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transferde gaza bastı. İki ezeli rakip bundan önce olduğu gibi yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 20:30