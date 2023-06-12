FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Birçok isim ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Kahveci için flaş bir yapıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 19:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023- 20:26