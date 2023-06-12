Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Birçok isim ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Kahveci için flaş bir yapıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, kupa zaferi ile koltuğu bıraktı.