TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Divock Origi gelişmesi! Milan...

Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı lacivertliler, Milan'da forma giyen Divock Origi için harekete geçmişti. İtalyan ekibi 28 yaşındaki forvetle ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2023- 16:28