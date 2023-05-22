Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Divock Origi gelişmesi! Milan...
Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı lacivertliler, Milan'da forma giyen Divock Origi için harekete geçmişti. İtalyan ekibi 28 yaşındaki forvetle ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler 0-0'ın rövanşında rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor.
Öte yandan transferde yoğun mesai harcayan yönetim forvet takviyesi için çalışmalarına başladı.