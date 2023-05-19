FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus şartını belirtti! "Onu alın takımda kalayım"

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli hoca ile devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Jesus'tan henüz net bir cevap alamadı. Brezilya basınının haberine göre tecrübeli çalıştırıcının yeni sözleşme için yönetimden önemli bir transfer şartı var. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 19:27