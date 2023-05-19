Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşmaya imza atan Jorge Jesus, haziran ayında takımdan ayrılabilir.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus şartını belirtti! "Onu alın takımda kalayım"
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli hoca ile devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Jesus'tan henüz net bir cevap alamadı. Brezilya basınının haberine göre tecrübeli çalıştırıcının yeni sözleşme için yönetimden önemli bir transfer şartı var. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocayı takımda tutmak isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif etmişti.
Başkan Ali Koç ise Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletmişti.