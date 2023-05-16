"ARDA GÜLER'DEN GÖZÜNÜZÜ AYIRMAYIN"

Başarılı çalıştırıcı şunları söyledi: "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak."