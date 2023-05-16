Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama! Arda Güler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından olan Emre Belözoğlu, şu an kariyerine teknik direktör olarak Başakşehir'de devam ediyor. Genç teknik adam La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Emre Belözoğlu yaptığı açıklamalarda Arda Güler için çarçıpı açıklamalar yaptı. İşte açıklamalar... (FB spor haberi)
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Hürriyet'in derlediği habere göre; 42 yaşındaki çalıştırıcı, röportajına 2003 yılında Serie A ekipleri Inter ile Milan'ı karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalini anlatarak başladı.