Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye şok transfer teklifi! 6 milyon Euro'ya gelmişti ancak...

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye şok transfer teklifi! 6 milyon Euro'ya gelmişti ancak...

Fenerbahçe'nin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamamıştı. Hollandalı sol bek için sarı lacivertlileri şoka uğratacak bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 06:40