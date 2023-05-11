Sezon başında takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, takımı büyük ölçüde yenilemişti.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye şok transfer teklifi! 6 milyon Euro'ya gelmişti ancak...
Fenerbahçe'nin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamamıştı. Hollandalı sol bek için sarı lacivertlileri şoka uğratacak bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, çok sayıda ismi renklerine bağlamıştı.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de kış transfer dönemi daha sakin geçti.