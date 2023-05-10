Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yüzler yeniden asıldı.
Jorge Jesus kalırsa o futbolcular takımdan ayrılacak! Listede flaş isimler var
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor! Yaşanan puan kayıpları ve Galatasaray'ın arayı açması sonrasında sarı-lacivertli takımda kriz yaşanmaya başladı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un birkaç yıl daha takımın başında kalınması istenirken birçok futbolcudan flaş kararlar ortaya çıktı. Takımdan tam 7 isim ayrılmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son oynanan Giresunspor maçında yaşanılan 2 puan kaybı ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısında maçını kazanması farkı 5'e yükseltti.
CAMİA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arası ve Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremler sonrası lige ara verilmesi nedeniyle ritmini kaybetti.