Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarını üzdü.
Fenerbahçe'de olay iddia! Transfer pazarlığı başladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak. Hatta yönetim, takımdan ayrılması beklenen o yıldız için transfer pazarlığına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler Giresun deplasmanında 2 puan bırakarak zirvenin 5 puan gerisine düştü.
Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.