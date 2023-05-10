Fenerbahçe'de olay iddia! Transfer pazarlığı başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak. Hatta yönetim, takımdan ayrılması beklenen o yıldız için transfer pazarlığına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 21:50