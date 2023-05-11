Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımın Jorge Jesus'a emanet edilmesi sonrası birçok ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus arasında büyük gerilim! Oosterwolde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi transfer etmişti. Hollandalı sol bek için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, sadece 84 dakika forma giyen Oosterwolde'den istediği katkıyı alamadı. Giresunspor beraberliği sonrası bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'un arasında Jayden Oosterwolde ile ilgili bir elektriklenme yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, ara transfer dönemini ise üç takviyeyle tamamladı.
Kanarya'nın kış transfer döneminde en çok konuşulan transferiyse Jayden Oosterwolde oldu.