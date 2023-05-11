Fenerbahçe geçen yaz forvet oyuncusu ararken uzun süre Andrea Belotti ile ilgilenmişti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Andrea Belotti operasyonu! Sözleşmesindeki opsiyon...
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Enner Valencia'nın takımdan ayrılacak olması sebebiyle o bölgeye transfer yapmak isteyen Kanarya, eski aşkı Andrea Belotti'yi gündemine aldı. İtalyan yıldızın sözleşmesindeki o detay da sarı lacivertlilerin lehine. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe bu sezon bünyesinde Enner Valencia, Michy Batshuayi, Joshua King, Serdar Dursun ve Joao Pedro gibi 5 forvete sahipti.