TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Andrea Belotti operasyonu! Sözleşmesindeki opsiyon...

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Enner Valencia'nın takımdan ayrılacak olması sebebiyle o bölgeye transfer yapmak isteyen Kanarya, eski aşkı Andrea Belotti'yi gündemine aldı. İtalyan yıldızın sözleşmesindeki o detay da sarı lacivertlilerin lehine. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 06:40