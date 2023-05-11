TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Japon gol makinesi! Bu sezona damga vurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kanarya, yeni sezonda birçok oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, takımdan gidecek isimlerin yerine ise sağlam takviyeler yapacak. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 06:40