Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve derbinin oynanacağı haftayı kayıpsız kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi, 45+1 ve 45+10. dakikalarda ise Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 76'da Jordy Caicedo'dan geldi. Ayrıca Kanarya'da 45+5'te İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 2 maç sonra kaybetti ve 37 puanda kaldı. 4 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe ise 67 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Sivasspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise bitexen Giresunspor deplasmanında sahne alacak.

F.BAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yerine bu maçta Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Serdar Aziz, Willian Arao ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Valencia ve Joao Pedro, Sivasspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kadroda yer alamadı.

SİVASLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLDU

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

GOL! 22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL! 45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

GOL! 45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

62. dakikada N'Jie'nin sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in gelişine vuruşunda, kaleci soluna yatarak son anda topu çeldi.

63. dakikada Saiz'in ceza yayının gerisinden sert şutunda, kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL! 76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu: 1-3

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Peres'in şutunda, top Appindangoye'ye çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.