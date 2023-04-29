Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmada sarı kart gören Willian Arao, gelecek hafta oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Willian Arao Giresunspor deplasmanında yok! Sarı kart...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmada sarı kart gören Willian Arao, gelecek hafta oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek. | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 29.04.2023- 20:50