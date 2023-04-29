Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sivasspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında Ali Şaşal ve Enner Valencia havada çarpıştı. Pozisyonun ardından Ekvadorlu golcü ambulansla hastaneye kaldırıldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.04.2023- 19:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023- 20:34
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı.