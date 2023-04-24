Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.
Fenerbahçe'de o futbolcu geri dönüyor! İşte detaylar...
Şampiyonluk yarışına hızla devam eden Fenerbahçe son viraja girmek üzere. Bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertli takım için sevindirici haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile berabere kalmasından sonra Fenerbahçe için şampiyonluk umutları artmış durumda.
Kanarya'nın son haftalarda yaptığı geri dönüşler şampiyonluk için bir başka umut kaynağı oldu.