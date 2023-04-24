Fenerbahçe'de o futbolcu geri dönüyor! İşte detaylar...

Şampiyonluk yarışına hızla devam eden Fenerbahçe son viraja girmek üzere. Bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertli takım için sevindirici haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023- 09:49