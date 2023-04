Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

Her zaman söylediğim gibi, bu ligdeki her maç çok zor. Rakibin ne yaptığına bakmıyoruz, bizi ilgilendirmiyor. İlk sırayı tekrar alabilmek için tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün bir final daha. Bizim için her maç bir final. Bu maçta karşılaşacağımız tüm zorluklara hazırlandık. Kazanmayı istiyoruz.

Bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Rakibimiz Galatasaray'ın maçına bakmıyoruz. Dünkü sonuç bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza her zaman aynı şekilde devam ediyor, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bugün bir final daha oynayacağız. Biz sadece kendi maçımıza bakıyor, işimizi yapıyoruz. Biz her maçı kazandıktan sonra rakiplerimizin maçlarına bakacağız.

Önemli olan ilk dakika da olsa, son dakika da olsa kazanmaya alışmak, kazanma alışkanlığa devam etmek. Son dakikada gol attığımız zaman daha çok acı çekmiş oluyoruz. Futbol böyle bir oyun. Önemli olan galip gelmek.