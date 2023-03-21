Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transferde.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünya yıldızı geliyor
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışına hızla devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon için planlamalarını şimdiden yapıyor. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna bir dünya yıldızı katmak istiyor. Herkes tarafından sevilen bir oyuncu gündeme düştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirveye iyice yaklaştı.
1 maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
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