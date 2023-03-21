Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in dönüş tarihi belli oldu! Beşiktaş derbisinde...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve 1-0 geriye düşmesine karşın maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler bu mücadelede Enner Valencia, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'i sakatlığa kurban etmişti. 3 futbolcunun milli aradan sonra Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilirken, dönüş tarihleri belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.