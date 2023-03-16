Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında İspanya ekibi temsilcisi Valencia'ya konuk ediyor. Valecia Basket - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı saat 22:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI SKOR
Valencia Basket 22-21 F.Bahçe Beko | 1. periyot sonucu
Valencia Basket 43-42 F.Bahçe Beko | 2. periyot sonucu
Valencia Basket 45-50 F.Bahçe Beko | 3. periyot oynanıyor