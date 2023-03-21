FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli Arda Güler'e 4 talip birden! Bonservis beklentisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-1 kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1 maç eksiğiyle 6'ya indirdi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, yıldızlarına ise sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Kanarya için son iddia ise İspanyol basınından geldi ve genç yıldız Arda Güler'i La Liga'dan 4 kulübün birden istediği yazıldı. İşte son gelişmeler ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)