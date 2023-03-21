Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar! 2 isim birden...
Süper Lig'de yeniden zirve yarışı kızışırken gündeme sürpriz iki ayrılık haberi girdi. Brezilya basınına göre Fenerbahçe'nin 2 futbolcuna aynı anda teklif edildiği öğrenildi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.