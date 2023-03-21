Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Berisha piyangosu! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mergim Berisha, Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. Augsburg forması giyen Berisha attığı gollerle Alman kulübünün vazgeçilmez ismi oldu. İşte transferdeki sürpriz detay... FB SPOR HABERLERİ
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, aynı şekilde birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Kanarya'da sezon başında takımdan ayrılan isimlerden biri de Mergim Berisha'ydı...