YAKLAŞIK 4.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sky DE'de yer alan ve fotomac.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği habere göre; Alman ekibinin, Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 ila 4.5 milyon Euro arasında bir bedel ödeyeceği belirtildi.