TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe derken...

Devre arasında Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız isimlerinden Lucas Moura için uzun süren bir mesai harcamıştı. Transfere noktayı bir türlü koyamayan sarı-lacivertli ekip Brezilyalı oyuncuyu sezon sonu için kadrosuna dahil etmek istiyordu. Ancak Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 18:05