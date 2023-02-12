Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası tüm Türkiye yaralarını sarmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması olması gündem yaratmıştı. Kamilcan'ın enkaz sonrası o sözleri yürekleri yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)