Kamilcan Ağdaş enkazdan Fenerbahçe forması ile çıkarıldı! O sözleri yürek yaktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası tüm Türkiye yaralarını sarmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması olması gündem yaratmıştı. Kamilcan'ın enkaz sonrası o sözleri yürekleri yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki şiddetli deprem tam 10 şehrimize ağır hasarlar verdi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra tüm Türkiye'de seferberlik ve OHAL ilan edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Kamilcan, ertesi gün maç var diye geceden Fenerbahçe formasını giydiğini söyledi.

O görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

F.BAHÇE'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM!

Fenerbahçe Kulübü, enkaz altından kurtarılan Kamilcan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertliler, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" ifadelerini kullandı.