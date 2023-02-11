Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den dev bağış!

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den dev bağış!

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-Jae, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası büyük bir bağış yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 15:58