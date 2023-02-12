Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya talipler artıyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın talipleri artıyor
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Enner Valencia'nın talipleri artmaya devam ediyor. Brezilya basınındaki yer alan habere göre; 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ekiplerinin ardından Internacional da talip oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Tecrübeli forvetin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.