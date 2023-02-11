TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel kararı!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel kararı!

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e gelen teklifler devre arasında reddedildi. İki oyuncu için Kanarya'nın sezon sonunda istediği rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 06:40