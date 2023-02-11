Fenerbahçe, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e ara transfer döneminde gelen teklifleri şampiyonluk mücadelesinden dolayı reddetti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel kararı!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e gelen teklifler devre arasında reddedildi. İki oyuncu için Kanarya'nın sezon sonunda istediği rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Birçok kulübün takibinde olan Ferdi için Napoli oldukça ısrarcı.
Sabah'ın haberine göre; Serie A ekibinin önümüzdeki aylarda 16 milyon Euro'luk bonservis önerisiyle F.Bahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.