"BARCELONA'NIN İLGİSİ VARDI"

İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde Valencia'nın menajeri Vargas, "Barcelona'nın Valencia'ya ilgisi vardı ancak resmi teklif yapılmadı. Barcelona'nın Valencia'ya ilgi göstermesi bile ailesi için gurur kaynağı oldu." dedi.