Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçeli yıldızın menajerinden Barcelona sözleri!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için Barcelona'nın devreye girdiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. | FB spor haberleri
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.
Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Kanarya, şu ana kadar 3 transfer gerçekleştirdi.