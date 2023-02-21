Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
Brezilya basınından olay iddia: Jorge Jesus’tan yönetime Valencia çıkışı!
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Enner Valencia'ya ülkesinden ve Arap yarım adasından talipler çıkmıştı. Brezilya basını konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un, Enner Valencia'yı kesinlikle takımda tutulması talebini yönetime ilettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte ligde ve Avrupa'da başarıyı hedefliyor.
Kanarya'da bu sezon Enner Valencia, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.