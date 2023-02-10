Devre arası transfer dönemini hızlı takımlarından Fenerbahçe yeni isimleri kadrosuna katmak için hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin transferde hedefi Bünyamin Balcı!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertliler, transfer döneminin 10 gün uzatılmasının ardından, sağ bek bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı için temaslarını sürdürüyor. (FB spor haberi)
Kanarya ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.
3 kulvarda mücadele verecek olan sarı lacivertliler, Parma forması giyen Oosterwolde'yi renklerine bağladı.